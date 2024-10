Schianto contro il camion. Morto automobilista 84enne

Non ce l’ha purtroppo fatta Mario Salerno, l’automobilista 84enne, nativo di Bologna e residente Ravenna, che nella mattinata di venerdì scorso, alle porte di Cotignola, all’incrocio tra il tratto della strada provinciale 95 che assume il nome di via X Aprile e l’uscita dell’autostrada A14 Dir, era rimasto coinvolto in un pauroso scontro con un camion. L’uomo, che il prossimo 26 novembre avrebbe compiuto 85 anni, si è spento ieri mattina al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove era stato trasportato in gravissime condizioni con l’elicottero di ‘Bologna Soccorso’. L’autotrasportatore era invece rimasto illeso.

L’anziano automobilista, che era volante di una Volkswagen Tiguan, nell’uscire dalla diramazione dell’autostrada A14 per immettersi, svoltando a sinistra, in via X Aprile e dirigersi verso Lugo, era venuto a collisione con il camion, il cui conducente, un 30enne faentino che trasportava un carico di una decina di grosse bobine di materiale in film plastico, procedeva lungo via X Aprile con direzione di marcia Lugo-Cotignola, e che quindi rispetto all’auto proveniva dalla sinistra. Un impatto molto violento che aveva fatto sbalzare la Tiguan a una decina di metri di distanza, con l’84enne che, dopo essere stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo, era stato affidato al personale del 118, che a sua volta aveva iniziato le manovre di rianimazione. Ieri, come detto, a distanza di cinque giorni, l’automobilista ha purtroppo cessato di vivere. A effettuare i rilievi di legge era stato il nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna. Salgono così a cinque le persone decedute in altrettanti incidenti stradali verificatisi in provincia negli ultimi giorni.

