Sciroppo di teatro per i bambini. Il via domenica con ’L’elefantino’

Tutto pronto per la quarta edizione di ’Sciroppo di teatro’, il progetto di welfare culturale di Ater Fondazione. La rassegna, pensata per i bambini dai 3 ai 6 anni, mette in programma un cartellone diffuso di oltre 80 appuntamenti in 28 teatri della Regione, che spaziano dai grandi classici del teatro per l’infanzia alla rivisitazione in chiave moderna delle fiabe più note, fino alle nuove produzioni che uniscono musica, danza, narrazione e teatro di figura.

Nel Comune di Conselice, i tre spettacoli andranno in scena di domenica alla sala polivalente della delegazione comunale di Lavezzola, in via Bastia 265, sempre alle 16. Si parte questa domenica con ’L’elefantino’, a cura della compagnia La Baracca - Testoni ragazzi. La rassegna prosegue il 9 febbraio con ’Canzoncine un po’ bambine’, a cura della compagnia teatrale Stilema, e infine il 9 marzo con ’Storia di lupiù’ della compagnia Alberto De Bastiani.

Anche a Russi, ci saranno tre spettacoli che andranno in scena di domenica, nel teatro comunale di via Cavour 10. Come a Lavezzola, l’apertura del sipario è prevista alle 16. Si parte il 19 gennaio, con lo spettacolo ’3 Pigs, cosa è casa’ della compagnia Campsirago Residenza. Si prosegue il 2 febbraio, con ’Tre sagome’ della compagnia Teatro all’improvviso. L’ultimo appuntamento è in programma il 23 febbraio, con lo spettacolo ’Abbracci’ prodotto da ’Teatro Telaio’.

Il biglietto è acquistabile prima dello spettacolo a 5 euro. I bambini, insieme ai loro accompagnatori, potranno recarsi agli spettacoli con un voucher fornito da oltre 260 pediatri che operano nei Comuni coinvolti e in quelli limitrofi, e assistere agli spettacoli programmati pagando un biglietto agevolato di 3 euro. I voucher sono già in distribuzione negli ambulatori dei pediatri.

Per informazioni contattare 0545-986930/0545-986921, mail: eventi@comune.conselice.ra.it. (Conselice), 0544-587690/333-2424482-/teatrocomunalerussi@ater.emr.it (Russi). La rassegna completa su www.ater.emr.it.