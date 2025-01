Scontro all’incrocio, tre feriti. Grave un ottantenne

È di tre feriti il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Massa Lombarda, all’incrocio tra via Santa Lucia e via Dini e Salvalai.

Per cause al vaglio del Nucleo infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna un cittadino del ’44 di Mordano al volante di una mercedes stava procedendo lungo via Santa Lucia diretto verso Mordano quando, giunto all’intersezione con via Dini e Salvalai è avvenuta la collisione con una Audi A4. A bordo dell’Audi c’erano con tre cittadini stranieri: l’auto procedeva in direzione opposta alla Mercedes e e si stava accingendo a effettuare la svolta a sinistra in via Dini. Qui è avvenuto il violento impatto.

Sul posto sono giunte due ambulanze, il mezzo avanzato di soccorso, i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo e la Polizia locale per i rilievi. Sono arrivati anche i carabinieri per gestire la viabilità.

Nell’urto a riportare la peggio è stato l’80enne: l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità.

Dei tre passeggeri dell’Audi due hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Lugo con codice di media gravità.

Per il tempo necessario ai soccorsi e ad effettuare i rilievi dell’incidente la strada è rimasta chiusa.

Luigi Scardovi