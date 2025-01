Sedici nuove telecamere in pineta per controllare gli accessi

Più sorveglianza nella pineta grazie a 16 nuovi occhi elettronici posizionati nel’area verde di Cervia e Milano Marittima. Il nuovo servizio di videosorveglianza è attivo già da qualche settimana e permetterà di controllare i principali varchi di accesso al bosco cittadino. Le telecamere sono dotate di un sistema robotizzato con caratteristiche innovative: dal controllo istantaneo da remoto alla registrazione notturna, dai sistemi antivandalismo alla registrazione in continuo per una settimana, alla possibilità di catturare immagini di dettaglio o effettuare ingrandimenti. Una pineta videosorvegliata significa, quindi, aggiungere un ulteriore tassello al più generale sistema di sicurezza. In particolare, si tratta di un monitoraggio ambientale e di un sistema di allerta delle situazioni di pericolo di cui il Comune dispone in vari punti del territorio e che si sono dimostrati indispensabili nella gestione dei più recenti fenomeni di emergenza climatica.

Questo sistema garantirà anche un sostanziale controllo degli accessi, finalizzato a scoraggiare comportamenti non consoni all’ambiente. "La pineta di Cervia e Milano Marittima rappresenta uno dei nostri più preziosi patrimoni naturali e come tale va conservato e protetto – spiega l’assessora con delega al Verde Federica Bosi. - L’installazione delle telecamere va assolutamente in questa direzione e si inserisce nel percorso già intrapreso di tutela e monitoraggio di tutta l’area pinetale, in stretta collaborazione col Parco del Delta del Po. Non solo, un patrimonio così ricco va anche promosso e raccontato, in un’ottica di valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. I percorsi naturalistici e le esperienze che offre sono molteplici, ed è nostro compito condividerli nella maniera più semplice e diretta affinché tutti coloro che vogliano immergersi tra i sentieri e i profumi della Pineta possano al contempo essere informati di ciò che li circonda. I nostri concittadini e i tanti turisti che ogni anno scelgono la nostra località per trascorrere le proprie vacanze devono poter godere al meglio di questo grande patrimonio verde".

Il sistema di videosorveglianza è uno dei diversi interventi realizzati nell’ambito del progetto Percorsi turistici all’interno della pineta di Cervia, finanziato per 300.000 euro con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) per i progetti del Parco del Delta del Po, ottenute con un accordo tra Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna e Parco del Delta del Po. In questo ambito la città di Cervia ha ottenuto complessivamente più di 5 milioni di euro. Il progetto ha permesso anche di valorizzare undici percorsi tematici, segnalati attraverso specifici cartelli informativi e didattici per capire meglio le caratteristiche dei diversi ambienti paesaggistici di cui dispone la pineta di Cervia e Milano Marittima. Grazie al finanziamento saranno inoltre a disposizione dei visitatori nuovi arredi, tra cui le panchine integrate alle bacheche e ulteriori panchine posizionate in punti di sosta interessanti, oltre a utili portabiciclette installati nelle zone più frequentate.

Ilaria Bedeschi