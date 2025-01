"Segnalazioni anonime, nessun seguito"

Federico Settembrini è sindaco di Cotignola dal giugno scorso, quindi sono sette mesi da primo cittadino e, in questo lasso di tempo, gli sono arrivate ben sei lettere anonime, di cui una direttamente a casa. Settembrini stesso ha reso pubblica la notizia con un post sui social, giusto per ribadire che non "darà seguito a richieste e segnalazioni che arrivino in tal modo", venendo a mancare "la relazione di fiducia" in un contesto di anonimato. Missive anonime, ma "non minatorie", rassicura il primo cittadino, con indicazioni varie che spaziano dal pettegolezzo alla segnalazione di cosa fanno tizio e caio. Nulla a che vedere, fortunatamente, con le lettere piene di minacce che arrivarono mesi fa nella vicina Alfonsine.