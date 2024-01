Si butta con la figlia, per Giulia misura cautelare in una clinica

Ravenna, 12 gennaio 2024 – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ravenna, Andrea Galanti, come chiesto dal pm Stefano Stargiotti, ha convalidato l'arresto nei confronti di Giulia Lavatura, 41enne che l'8 gennaio si è buttata dal nono piano trascinando con sé e uccidendo la figlia di sei anni, Wendy. Il giudice ha anche applicato all'indagata una misura cautelare in clinica: all'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverata, fino alle dimissioni e poi alla Psichiatria di Ravenna.

La 41enne Giulia Lavatura Trunniger

Nell'ordinanza il giudice ha rilevato che il rischio di un gesto estremo è alto.

La difesa (avvocato Massimo Ricci Maccarini) ha anticipato che a breve presenterà formale richiesta di perizia psichiatrica. Sul caso, già alcuni psichiatri si sono fatti avanti offrendo collaborazione gratuita.