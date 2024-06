Si schianta contro un palo, muore ventenne

Una carambola di pochi secondi e una vita spezzata. Tragico incidente a Faenza ieri mattina poco dopo le 5 nel tratto autostradale dell’A14 Bologna-Taranto: a perdere la vita rè stato un ragazzo 20 anni, di origine rumena e residente in Lombardia. L’auto su cui il giovane automobilista viaggiava, una Volkswagen Polo di colore nero, stava procedendo in direzione Bologna quando per cause al vaglio della Polizia Stradale è improvvisamente uscita di strada. Nella propria traiettoria però il veicolo ha superato il guardrail laterale posto oltre la corsia di emergenza, e proseguendo verso i campi adiacenti, l’abitacolo ha sfortunatamente impattato su un cartello stradale. L’urto è stato violentissimo. Immediatamente i veicoli in transito in quel momento hanno allertato i soccorsi. Sul luogo del sinistro, verificatosi tra il chilometro 62+300 e il chilometro 62+400 si sono precipitati gli equipaggi della Polstrada di Forlì, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Faenza ed al personale del 118 Romagna Soccorso con l’autoambulanza. I traumi riportati dall’automobilista ventenne, che viaggiava da solo, sono però risultati troppo gravi, e al loro arrivo il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Le manovre di estricazione sono state inoltre rese più complesse dal ribaltamento del veicolo contro i pali di sostegno del cartello stradale. L’operazione di ripristino della sicurezza del tratto stradale poi è proseguita per circa due ore. Nel corso delle operazioni di soccorso non ci sono state ripercussioni sulla viabilità. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gli accertamenti del caso sono affidati alla Polstrada forlivese. Non è chiaro se l’incidente mortale possa essere riconducibile a un guasto meccanico della vettura, a un malore o ad un colpo di sonno del conducente. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.