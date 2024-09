"Siamo con Isola. Interventi non rinviabili"

"A seguito degli avvenimenti accaduti nei giorni scorsi, che seguono le due alluvioni del 2023, riteniamo che la messa in sicurezza del territorio, dei cittadini e delle imprese sia una priorità da perseguire con la massima determinazione. Il fattore tempo è parte sostanziale, cruciale e decisivo della risposta del sistema istituzionale ai drammi che ha vissuto la Romagna ed il territorio Faentino". È questa la presa di posizione assunta dalle associazioni di categoria: AGCI Emilia Romagna, Confcooperative Romagna, Confimi Romagna, Confindustria Romagna, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti Ravenna-Cesena, Cna Area Faentina, Confartigianato Ravenna, Coldiretti Ravenna, Cia Romagna, Confagricoltura Ravenna, Copagri Ravenna.

"Ci sono opere – scrivono in una nota – non più procrastinabili e che non possono essere ricomprese nelle vie ordinarie dei procedimenti amministrativi. La straordinarietà di quanto accaduto è in tutta evidenza nei danni che sono inflitti al sistema territoriale con una cadenza e una violenza distruttiva che non ha precedenti, ma di cui occorre prendere, in fretta, atto.

Le imprese faentine trovano in questo territorio, sano, ricco di capitale umano, di saperi, di capacità di innovazione e ancorato a solidi valori solidaristici, la linfa della propria prosperità e di quella di tutta la nostra comunità". Le associazioni di categoria firmatarie "approvano quanto il sindaco Massimo Isola ha rappresentato nella lettera al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Giudichiamo perciò positivamente ogni azione che porti al raggiungimento dell’obiettivo di messa in sicurezza del nostro sistema territoriale".