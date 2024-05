"Sicurezza idrogeologica. È stato fatto poco"

È il capogruppo della Lega Cervia Enea Puntiroli a sollevare alcune criticità relative al territorio cervese. L’elenco prende il via con il forese e l’alluvione dello scorso maggio. "Estremamente poco è stato fatto fino ad oggi per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio, basti pensare che gli abitanti di Montaletto, Villa Inferno e Sant’Andrea hanno costituito gruppi di volontari che si sono attrezzati con pompe, mezzi e attrezzature varie per fronteggiare un’eventuale ulteriore emergenza". Puntiroli, poi, prosegue segnalando "tanti altri i problemi emersi, evidente la mancanza di servizi, diventati sempre più carenti nel tempo. Manca un luogo di aggregazione, l’alimentari ha chiuso da tempo, un’idea potrebbe essere un supermercato nella zona industriale di Montaletto, addirittura non vi è più il medico di base, non è mai stato rimpiazzato".

Per Puntiroli è "indispensabile allestire una navetta per un collegamento con Cervia, almeno 4/5 corse giornaliere, a tale scopo potrebbe essere utilizzata quella del parcheggio scambiatore di Milano Marittima, ha un costo di 150mila euro annui e non viene utilizzata. Indispensabile raccordare le ciclabili esistenti per assicurare un transito in sicurezza. Necessario installare dei dissuasori di velocità sulla via principale, un lungo rettilineo che stimola chi ha il piede pesante". Ancora: "Spesso la manutenzione dei parchi e del verde è garantita dai privati, siamo in aperta campagna eppure mancano i parcheggi, come del resto in tutta Cervia, un problema di poco conto per chi ha governato fino ad oggi. Altro segnale di totale mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini riguarda l’area per il recupero degli inerti e delle macerie in via di allestimento nella zona industriale di Montaletto, la cui realizzazione è stata tenuta nascosta per ben tre anni".

Ilaria Bedeschi