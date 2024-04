Solarolo, lavori in palestra. Da settembre sarà fruibile

A undici mesi dall’alluvione che ha colpito la Romagna, un altro spazio pubblico sarà presto ripristinato. Si tratta della palestra comunale della scuola media ‘Ungaretti’ di Solarolo, per il cui ripristino pochi giorni fa è stato approvato il progetto esecutivo. In particolare nel maggio scorso l’acqua proveniente dalle rotture arginali del Senio avvenute nel vicino territorio di Castel Bolognese ha raggiunto la quasi totalità del territorio solarolese allagando strade, campi, case, aziende, impianti sportivi, parchi e scuole. Tra gli immobili pubblici maggiormente colpiti e danneggiati dall’alluvione rientrava il complesso scolastico Ungaretti, la cui struttura comprende al proprio interno anche la palestra, utilizzata non solo dagli studenti ma anche dalle società sportive solarolesi. Nel corso degli ultimi mesi studenti e atleti sono stati costretti a fare di necessità virtù. Da settembre però, e in particolare dall’inizio del prossimo anno scolastico, la palestra dovrebbe tornare a essere fruibile, sia per le attività curricolari che per quelle extra scolastiche, ovvero pallavolo, pallacanestro, ginnastica artistica, e ginnastica per anziani.

Il progetto di ripristino presentato infatti è stato approvato dal settore lavori pubblici dell’Unione della Romagna Faentina, e la spesa, pari a 370mila euro, sarà finanziata dalla struttura commissariale tramite la donazione di pari importo erogata dalla Reale Foundation, fondazione del gruppo Reale che opera tramite un comitato composto dai rappresentanti delle imprese del gruppo tra cui Reale Mutua Assicurazioni, Italiana Assicurazioni, Banca Reale, Blue Assistance, Reale Immobili, Reale Seguros Generales e Reale Vida.

Attraverso tali risorse saranno finanziate le opere edili di ripristino del corpo spogliatoi, della zona filtro e degli spazi di allenamento pari a 169mila euro, le opere impiantistiche pari a 73mila euro, il ripristino delle aule attigue per una somma complessiva di circa 40mila euro, le spese tecniche pari a 37mila euro, le spese per pulizie, traslochi imprevisti ed arredi pari a 10mila euro, oltre agli oneri per la sicurezza, iva e incentivi per complessivi 45mila euro. Adesso, tramite procedura di affidamento diretto, dovrà essere individuata la ditta che svolgerà i lavori, a cui seguirà il vero e proprio affidamento e poi l’avvio del cantiere, con previsione di conclusione degli interventi in estate e ritorno all’utilizzo da settembre.

La scuola stessa peraltro era interessata da un bando Pnrr per l’adeguamento sismico. Lavori da 300mila euro che insieme a quelli di ripristino consegneranno alla cittadinanza un plesso scolastico e uno spazio sportivo completamente riqualificato e più sicuro.

Damiano Ventura