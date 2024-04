Solisti e orchestra alla basilica

Alle 19.30 di oggi la Basilica di San Francesco sarà invasa dalla musica. Saranno i Solisti, Coro e Orchestra della Basilica di San Francesco i protagonisti dell’appuntamento pentecostale all’interno della rassegna Musica e Spirito. Questa sarà l’occasione per ascoltare pagine importanti della musica sacra, e non solo, del XVIII secolo. Johann Sebastian Bach, con le sue Cantate, e Georg Friedrich Haendel, con i suoi Oratori, sono sicuramente annoverati tra i vertici della produzione musicale di quel periodo. A dimostrare la sapienza musicale del Belpaese due eccellenze italiane, quella della scuola napoletana, testimoniata in questa occasione da un esponente di spicco quale Francesco Durante, e quella veneziana, con Tomaso Albinoni.

Ingresso ad offerta libera.