Spaccio al parco di Faenza, chi devo chiamare?

Sono un residente in via Filanda Vecchia, vicino al parco Mita, a Faenza. Da tempo ho notato, e segnalato alle forze dell’ordine, la presenza di gruppi di persone che spacciano. La polizia locale mi ha detto di rivolgermi alla Polizia di Stato, che a sua volta mi ha risposto di contattarla davanti all’evidenza dei fatti. Detto questo, la presenza di queste persone ha spinto le famiglie a non frequentare più il parco. Tra l’altro, qui vicino, c’è anche un centro per gli anziani. Un’ultima cosa: questi spacciatori fanno ‘le loro cose’ giorno e notte.

Lettera firmata

Turisti lasciati senza informazioni

Serve personale qualificato

Ho 84 anni e amo la mia splendida Ravenna. Ma è mai possibile, mi chiedo, che non ci sia personale (ovviamente preparato), in grado di dare informazioni ai turisti in alcune zone chiave della città? Qualche esempio? I parcheggi in via San Vitale e piazza Baracca. Immagino personale presente sul posto che possa dire a chi viene da fuori dove lasciare la macchina, il costo della sosta, nonché fornire informazioni su cosa visitare. Parlo con cognizione di causa, perché quasi ogni giorno, quando porto a spasso il mio cane, incontro turisti che chiedono a me informazioni di questo genere.

Chi è in Comune si faccia qualche domanda.

Lettera firmata