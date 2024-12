Spettacoli delle festività a Cervia e Milano Marittima: Malgioglio e Presepe artistico

Entrano nel vivo gli spettacoli delle festività organizzati a Cervia e Milano Marittima. Cominciamo da quest’ultima, che oggi alle 16, sul palco in viale Gramsci, vedrà esibirsi il cantautore e personaggio tv Cristiano Malgioglio.

Questo fine settimana, inoltre, la Città giardino si arricchisce del Presepe artistico ideato dall’Accademia delle Belle Arti di Brera di Milano, in occasione del Centenario di Milano Marittima del 2012. Il presepe artistico sarà visibile tutti i giorni fino al 6 gennaio 2025, dal tramonto a mezzanotte.

Da oggi, inoltre, entra in attività il trenino natalizio che farà la spola tra il centro di Cervia (Stazione Polo Sud) e quello di Milano Marittima (Stazione Polo Nord) durante questo e il prossimo weekend e tutti i giorni dal 21 dicembre. Partenze ogni 20 minuti, per permettere ai visitatori di vivere appieno l’atmosfera natalizia in tutto il territorio.

Domani a Cervia, il programma di Cervia Christmas Family, con (dalle 16) esibizione dei cori delle scuole a cui seguirà l’accensione dell’albero.