Stagione estiva in arrivo. Foci dei fiumi non balneabili

Si torna al mare e scatta il divieto dei bagni in foci di fiumi e canali per motivi igienico-sanitari.

Con l’apertura della stagione balneare, prevista per il prossimo 25 maggio, è stata emanata come ogni anno un’ordinanza comunale che recepisce la Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna numero 504 del 25 marzo 2024, che prevede, in via preventiva per motivi igienico-sanitari, il divieto permanente di balneazione nei tratti di costa del territorio comunale interessati da foci di corpi idrici superficiali e porti – canali.

In particolare l’ordinanza riguarda l’area del poligono di tiro foce Reno area militare e le aree foce canale Destra Reno, poi la foce fiume Lamone, il porto canale di Ravenna, la foce dei Fiumi Uniti, foce Bevano e la foce fiume Savio).

Inoltre, dal 25 maggio al 15 luglio 2024 le zone interdette alla balneazione, in quanto interessate da vincolo paesaggistico, sono alcuni tratti di costa nelle aree Bassona – nord foce Bevano e Bassona – sud foce Bevano.

Le aree in cui vige il divieto di balneazione sono segnalate con apposita cartellonistica con l’indicazione dell’ordinanza comunale n. 634/2024 del 3/05/2024.

La stessa ordinanza ricorda inoltre il divieto di balneazione relativo a tutte le acque interne.