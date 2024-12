Stasera la chitarra di Dario Neri

Stasera alle 21.30, al Mama’s club di Ravenna (via San Mama 75), andrà in scena l’ultimo appuntamento della rassegna ’Note eclettiche’.

L’ospite di questa sera sarà Dario Neri, che porta sul palco ’Chordae’, progetto sviluppato parallelamente a ’Macchine sonore’. Lo studio di ’Chordae’ nasce dalla curiosità e dalla necessità di vivere la chitarra nella sua declinazione più elettrica.

Come in tutti gli altri appuntamenti della rassegna, sarà Marco Borghesi a presentare la serata, coinvolgendo il pubblico e mettendolo in contatto con gli stessi artisti.

Per info: 331-9118800.