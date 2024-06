Stravinskij coi pupi siciliani

Stravinskij, ma coi pupi siciliani: è questo, in nuce, ‘L’Histoire du soldat secondo i Figli d’Arte Cuticchio’, in scena per Ravenna Festival questa sera alle 21 al teatro Rasi.

Se la storia in musica che Stravinskij compose su libretto di Charles-Ferdinand Ramuz è al cuore una fiaba popolare su uno dei grandi miti della modernità – quello faustiano del patto col diavolo – e concepita per essere itinerante, allora può ben essere raccontata dai pupi della tradizione siciliana, riconosciuti patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. Al ritmo dell’impari contesa tra il demonio e il soldato per il possesso di un violino, che simboleggia l’anima, si intrecciano le vibrazioni della voce di Mimmo Cuticchio e le cadenze del cunto di cui è indiscusso maestro, finché i confini fra personaggi e opranti (coloro che manovrano i pupi) si fanno incerti e i pupi svelano altre possibili letture della multiforme, inesausta ricchezza dello spettacolo-gioiello che Stravinskij creò poco più di un secolo fa. La partitura, preziosa delle più disparate ispirazioni musicali, è affidata ai Solisti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, con la guida di Giovanni Conti, che è stato allievo dell’Accademia dell’Opera Italiana di Riccardo Muti e ha lavorato con la Cherubini anche in occasione della Trilogia d’Autunno 2022.

Mimmo, il maggiore dei figli maschi del cavalier Giacomo Cuticchio, nel 1971 si distacca dalla compagnia paterna e forma il gruppo Figli d’Arte Cuticchio. Nel 1973 apre il Teatro dei Pupi S. Rosalia a Palermo, dove ancora oggi si rappresenta il ciclo della storia dei paladini di Francia dove a conservazione del patrimonio di tecniche tramandate da padre in figlio o da maestro ad allievo è un valore essenziale. Nell’anno 1977 nasce l’Associazione “Figli d’Arte Cuticchio” che accorpa la compagnia omonima e per la prima volta una compagnia di pupari viene riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali. Nel 1997 Mimmo Cuticchio apre il suo laboratorio e realizza la prima Scuola per pupari e cuntisti.

