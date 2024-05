Studenti a lezione di risparmio e disparità salariali

L’educazione alla finanza e alla parità di genere si impara anche sui banchi di scuola. Partendo da queste considerazioni la Cassa di Ravenna e FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio costituita su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana) hanno promosso sul territorio ravennate ’Contiamo pari’, il modulo didattico per gli studenti delle scuole secondarie di I grado, dedicato ai temi della parità di genere che ha visto ieri il suo epilogo nel Chiostri Francescani alla presenza anche degli studenti di 1°, 2° e 3° media dell’Istituto comprensivo Europa di Faenza.

Durante il programma di educazione finanziaria gli studenti hanno affrontato argomenti quali lavoro, risparmio, guadagno, disparità salariali, bilancio famigliare e gestione responsabile del denaro con un punto di vista educativo paritario, nel quale ogni persona viene posta sullo stesso piano per quanto riguarda le scelte sul denaro, con l’obiettivo di favorire un approccio ugualitario ai temi economici e finanziari. "L’educazione finanziaria – ha spiegato Antonio Patuelli, presidente de La Cassa di Ravenna e dell’Abi – è parte importante dell’educazione civica così come lo è l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge che impone a tutti di rispettare la parità di genere".

Da parte sua Giovanna Boggio Robutti, direttore generale FEduF, ha ribadito come "l’educazione finanziaria debba diventare un progetto per il Paese perché il denaro è uno strumento di dignità". Importante, anche sul fronte educativo, l’impegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna che sostiene, come ha ribadito il presidente Ernesto Giuseppe Alfieri, i progetti educativi dalle elementari all’università. I circa 80 studenti intervenuti all’evento hanno potuto cimentarsi nel ruolo di giornalisti presentando le interviste che hanno realizzato con Federica Lodi di Sky sui temi degli stereotipi di genere e della parità in ambito economico, lavorativo e salariale.

Giorgio Costa