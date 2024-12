Studenti da calendario. Sono undici fuoriclasse

Il calendario 2025 della Cooperativa bagnini di Cesenatico avrà i disegni degli studenti del Liceo artistico e musicale di Ravenna che hanno preso parte al progetto ‘I Fuoriclasse’. Undici ragazzi e ragazze con disabilità hanno dato corpo e colore ai dodici mesi dell’anno con soggetti tutti differenti, dalle sirene ai delfini, ai paesaggi. Ieri il calendario è stato presentato nell’aula magna della scuola, la chiesa sconsacrata di Santa Maria delle Croci, davanti a studenti e insegnanti. "Questo lavoro – ha spiegato Rossella Dilaudo, docente del liceo – è parte di un progetto più ampio che va avanti da diversi anni e che coinvolge alcuni studenti con disabilità in attività di arte terapia. L’obiettivo è quello di valorizzare il loro lavoro attraverso un percorso di crescita che li porti ad esplorare i pensieri e le emozioni. Il calendario è nato grazie alla collaborazione con la Cooperativa Bagnini nata dopo la realizzazione di una mostra a Cesenatico con i lavori di alcuni studenti. Ci hanno contattato e siamo stati orgogliosi di partecipare".

Il ricavato della vendita dei calendari sarà donato alla scuola per la realizzazione di nuovi progetti. "La cooperativa - ha concluso la docente - ci ha proposto altre attività e noi saremo felici di aderire". Alla presentazione del calendario, che sarà possibile acquistare durante l’open night del liceo il 13 dicembre o rivolgendosi al gruppo inclusione della sede Severini del liceo in via Pietro Alighieri o direttamente alla Cooperativa bagnini, è intervenuto anche il dirigente scolastico, Gianluca Dradi. "Il processo artistico – ha sottolineato – rende più facile l’espressione delle emozioni e migliora le capacità comunicative. Attraverso il disegno si migliorano le competenze motorie fini, la coordinazione occhio-mano, la capacità di concentrazione, si favorisce la consapevolezza di sè. Le tempere, gli acquerelli, le matite, i pennelli divengono mediatori per esprimere emozioni, sentimenti, pensieri".

Dradi ha ricordato il movimento artistico fondato da Jean Dubuffet, l’Art Brut, che rappresentava artisti privi di una formazioni specificamente accademica, capaci di realizzare opere spontanee, senza particolari pretese formali, caratterizzate da innocenza creativa, autenticità ed esteticamente pregevoli. Gli studenti che hanno realizzato il calendario sono Sofia Bacciardi, Linda Montanari, Niccolò Vitali, Domenico Tavacca, Valentino Ortolani, Maya Moni, Matteo Cocco, Nicol Garcia Ernandez, Paolo Paparone, Siria Montesano, Jurgen Haka. I docenti del progetto sono, oltre a Rossella Dilaudo, Federico Zanzi, Annalisa Vespignani, Antonangela De Pascale. Alla presentazione di ieri ha preso parte anche Fabio Sbaraglia, assessore alla cultura e vicesindaco.

a.cor.