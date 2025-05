Sulla linea Faentina l’11 giugno partono i lavori

Come lo scorso anno, anche questa estate importanti interventi infrastrutturali interesseranno la linea ferroviaria Faentina. A darne notizia ieri sono state la Regione Emilia-Romagna ed Rfi. Dall’11 giugno al 7 settembre 2025, i treni regionali saranno sospesi tra Borgo San Lorenzo e Faenza, mentre tra il 2 agosto e il 7 settembre si fermeranno le corse anche tra Firenze Campo di Marte e Borgo San Lorenzo via Vaglia. Le attività, coordinate da Rete Ferroviaria Italiana, mirano alla manutenzione delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione dello scorso marzo, che aveva colpito in particolare l’area tra Marradi e Borgo San Lorenzo, inoltre si procederà con le attività di mitigazione del rischio idrogeologico sulla linea tra Marradi e Faenza. Infine è prevista lungo l’intero tracciato da Firenze a Faenza l’installazione del sistema Ertms acronimo di European Rail Traffic Management System. Si tratta di un sistema evoluto strumento per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni che dovrebbe determinare un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. In particolare "una maggiore affidabilità infrastrutturale, una maggiore flessibilità nella gestione del traffico, un aumento della velocità, minori tempi per la manutenzione e una migliore gestione dei passaggi a livello" ha fatto sapere Rfi.

L’investimento, di 140 milioni di euro, è finanziato con fondi Pnrr. Parallelamente, continueranno le opere di messa in sicurezza idrogeologica e di ripristino delle strutture compromesse dall’evento calamitoso, fondamentali per garantire la resilienza della linea nel lungo periodo. Durante il periodo di interruzione, sarà attivo un servizio sostitutivo con bus tra Borgo San Lorenzo e Faenza e tra Borgo San Lorenzo e Firenze via Vaglia.

I collegamenti ferroviari tra Firenze e Borgo San Lorenzo via Pontassieve resteranno invece regolari. Il programma dettagliato dei bus sarà visibile nei sistemi di vendita a inizio giugno, dopo il confronto con le amministrazioni locali, previsto tra due giorni. I bus effettueranno fermate nei piazzali delle stazioni, con alcune eccezioni in cui la fermata è prevista lungo la SR302. In ragione del traffico stradale sono previsti aumenti nei tempi di percorrenza. Sui bus non sarà consentito il trasporto di biciclette o animali, fatta eccezione per i cani guida. "Comprendiamo i disagi per i pendolari – ha dichiarato l’assessora regionale ai Trasporti della Irene Priolo – ma si tratta di lavori attesi e necessari per garantire un servizio più sicuro ed efficiente, soprattutto in vista della riapertura a settembre con l’inizio dell’anno scolastico".

Damiano Ventura