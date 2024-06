Sulle tracce di Don Chisciotte. Chiamata a palazzo Malagola

Proporre un classico e mettere in scena Ravenna: sono queste le coordinate della Chiamata pubblica – la prima fu lanciata nel 2016 – con cui ancora una volta Ermanna Montanari e Marco Martinelli, fondatori e direttori artistici del Teatro delle Albe, hanno invitato i cittadini a prendere parte a una creazione corale, "segno che il teatro mantiene la sua forza dirompente quando, alla verticalità solitaria dell’arte, sa intrecciare l’orizzonte plurale dei corpi", sottolineano. Da domani al 30 giugno e dal 2 al 7 luglio, l’appuntamento con Don Chisciotte ad ardere opera in fieri 2024 è alle 20 a palazzo Malagola (via di Roma 118) sulle tracce del cavaliere errante di Cervantes.

Così, dopo essersi misurata con il viaggio ultraterreno della Commedia dantesca, la Chiamata permette al pubblico di Ravenna Festival di varcare la soglia di un’altra opera-mondo attraverso uno spettacolo composto dalla ripresa della prima “anta” del trittico donchisciottesco, andata in scena nel 2023, e l’inedita seconda anta che raggiungerà il Palazzo di Teodorico. Il Cantiere Malagola, battezzato come il palazzo dove ha sede il Centro di ricerca vocale e sonora fondato e diretto da Montanari accanto a Enrico Pitozzi, raccoglie il testimone del Cantiere Dante – e l’immutato entusiasmo delle migliaia di cittadini coinvolti nel progetto anno dopo anno – per una rilettura che pone l’accento sulla relazione articolata e drammatica tra realtà e sogno, senza evitare il confronto con la più bruciante attualità.

Per l’occasione, Ravenna Festival ha commissionato musiche originali al gruppo Leda, che le eseguirà live. Lo spettacolo è una coproduzione Albe/Ravenna Teatro, Ravenna Festival e Teatro Alighieri in collaborazione con i Musei nazionali di Ravenna e l’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna. Al momento tutte le date sono sold out, ma la sera stessa è possibile mettersi in lista d’attesa alla biglietteria del teatro Alighieri per i posti che potrebbero rendersi disponibili.

Biglietti 15 euro. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero di telefono 0544-249244 o consultare il sito internet www.ravennafestival.org.