Teatro Chiari, una stagione ricchissima

Sarà un teatro rinnovato quello che accoglierà i cervesi all’apertura della prossima stagione teatrale. Il comunale Walter Chiari, nei mesi scorsi, è stato oggetto di un restauro conservativo che ha interessato le facciate esterne e la manutenzione degli interni col ripristino di stucchi e lavorazioni in foglia d’oro. Per l’usura del tempo ed un uso non sempre rispettoso da parte degli avventori, dopo trent’anni dalla sua riapertura – avvenuta nel 1994 – il teatro aveva perso il suo splendore e caratteristica originale di piccola bomboniera.

Il cartellone 2024-2025 è stato svelato ieri mattina dal direttore di Accademia Perduta Romagna Teatri, Ruggero Sintoni, dall’assessore alla cultura Federica Bosi e dall’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti. Ad Accademia Perduta è stata rinnovata la convenzione anche per i prossimi 3 anni. Invariato il contributo di 96.000 euro per un sodalizio che dura da trent’anni durante i quali il teatro si è affermato come uno dei contenitori più apprezzati del panorama culturale cervese.

In programma sei spettacoli di prosa, tutti a doppio turno oltre all’incontro con gli artisti nel pomeriggio del secondo giorno di programmazione, tre spettacoli di comico e altrettanti riservati al teatro d’inverno e alle favole. Il sipario si aprirà con la prosa il 14 e 15 novembre alle 21 con Fabio Canino e la sua ’Fiesta’ in omaggio alla Carrà. Il teatro di Molière sarà messo in scena il 15 e 16 dicembre da Enzo Decaro, Nunzia Schiano e la compagnia di Luigi De Filippo ne ’L’avaro immaginario. In viaggio verso Molière, da Napoli a Parigi’. Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro saranno i protagonisti de ’Il malloppo’ di Joe Orton per la regia di Francesco Saponaro (15 e 16 gennaio). Lo spettacolo sulla radio ’Parlami d’amore. Quando la radio cantava la vita’ con Mario Incudine per la regia di Pino Strabioli racconterà uno spaccato della storia e della cultura italiana (4 e 5 febbraio). La commedia brillante di Neil Simon ’Plaza Suite’ sarà rappresentata il 26 e 27 febbraio da due veterani del teatro come Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio. Chiuderà la prosa la commedia crudele ed esilarante di Bruno Fornasari ’N.E.R.D.s – sintomi’, il 14 e 15 marzo. ’Un pianeta ci vuole…c’è nessuno?’ con Ugo Dighero (26 novembre), ’Contrattempi moderni’ con Raffaello Tullo (26 gennaio) e ’Venice Fresca’ dell’intramontabile Duilio Pizzocchi (25 febbraio) sono garanzia di divertimento per i tre spettacoli di comico.

Il teatro d’inverno ospiterà Arianna Cremona e Claudio Richini in ’Blush’ (28 novembre), Studio Doiz in ’Gramsci gay’ (4 gennaio) e Stefano Sabelli in ’Figli di Abramo’ (20 febbraio).

Il prezzo dei biglietti per gli spettacoli di prosa e comico è di 26 euro, mentre l’abbonamento, che include 6 spettacoli, costa 140 euro. Per informazioni contattare telefonicamente il numero 0544 975166.

Rosa Barbieri