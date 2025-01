Telefonino trovato in cella. A processo giovane albanese

Tra le tante cose che non si possono avere in cella, figura senza dubbio il telefonino. La ragione è ovvia: eppure il 26 gennaio 2022, durante un controllo, eccolo spuntare nella disponibilità di uno dei detenuti. Si tratta di un giovane di origine albanese che è finito a processo per essersi fatto beccare con l’apparecchio dietro alle sbarre. In particolare gli agenti avevano notato nel cestino della sua cella un pacchetto di spaghetti accartocciato in maniera ritenuta anomala: lo hanno sollevato e dentro hanno trovato il cellulare incriminato. Il reato, descritto dall’articolo 391 ter del codice penale, prevede in caso di condanna la reclusione da uno a quattro anni.

Ieri mattina in aula davanti al giudice Tommaso Paone e al viceprocuratore onorario (vpo) Katia Ravaioli, a ripercorrere quella giornata, ci ha pensato l’allora compagno di cella dell’imputato, un giovane anche lui di origine albanese e tutt’ora detenuto. "Ci fu una perquisizione - ha ricordato il teste - e trovarono in camera quel cellulare: ma io non ero presente dato che tornavo solo di sera": in quel periodo "lavoravo nella cucina del carcere". In quanto al telefonino, "mai visto usarlo: era da una settimana che mi trovavo in cella". Circa le cuffiette trovate sempre durante quella perquisizione, "in carcere le usano tutti - ha assicurato il teste - per il lettore cd". Mentre per il telefonino, il compagno di cella "in seguito mi disse che lo aveva già dall’ingresso".

Il vpo nella sua requisitoria si è riportato "per la ricostruzione dei fatti al verbale ufficiale di polizia giudiziaria relativo alla perquisizione". In particolare al momento del ritrovamento del cellulare: "Nel bidone, l’accartocciamento di una confezione di spaghetti sollevò dei dubbi". E invece non ci furono "dubbi sulla titolarità del telefonino". E poi "il teste ha confermato tutto anche grazie alle confidenze". Uguale a richiesta di condanna un anno e sei mesi di reclusione. Il difensore - l’avvocato Guido Pirazzoli - si è rifatto testualmente al codice penale per chiedere l’assoluzione: "Leggo la norma di legge - ha detto in arringa - che punisce chi porta in carcere per terzi o che riceve e usa indebitamente il cellulare. Ma che lo abbia usato, non lo sappiamo". Mentre il teste "ci ha detto che ce lo aveva già quando è stato incarcerato e nessuno gli ha detto nulla: siamo perciò fuori dalla norma".

a.col.