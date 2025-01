"Tempi più lunghi. Ma pazienza"

Con un approccio fatale ma comunque ottimista, tipico di chi fa il suo mestiere ed è abituato a lunghe code, il camionista Robert Barastian, in forza alla Consar, non si dispera: "Occorrerà fare qualche deviazione, allugare il percorso in direzione del centro, passando per la Darsena".

Il transito dei mezzi pesanti lungo via Trieste e alle spalle della stazione può riservare qualche complicazione, ma Barastian non si fa prendere dallo sconforto. "E’ un problema che possiamo affrontare. Disagi? Ma no, solo una modifica delle abitudini. E poi è soltanto per due settimane, no? Si può sopportare"