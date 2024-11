Torna ’Art & Ciocc’ con dolci e sculture

Torna domani a Ravenna, fino a domenica sera, ’Art & Ciocc’, la tradizionale festa del cioccolato artigianale, ormai un appuntamento classico del mese di novembre.

Gli stand di Piazza del Popolo, pieni di sculture realizzate col cioccolato e di dolci tipici di tutte le regioni italiane, apriranno domattina alle 9, e chiuderanno alle 22 (stessi orari per sabato e domenica). Sarà possibile degustare i prodotti e acquistare le sculture di cioccolato.

’Art & Ciocc’, in attività dal 2008, è un tour itinerante che attraversa tutta Italia, proponendo le varie tipologie di cioccolato, come tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato e ’spezzati’ di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili e cioccolato di Modica IGP.

I cioccolatieri presenti in Piazza del Popolo provengono da varie regioni, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria, ma sarà presente anche l’azienda artigiana di Ravenna Euro Baiocchi Dolciaria, presente sul mercato dal 1926.

L’inaugurazione si terrà domattina alle 11 in Piazza del Popolo. ’Art & Ciocc’ è organizzata da Mark. Co. & Co e Confcommercio Ravenna con il patrocinio di www.comune.ra.it.

Per info: www.iltourdeicioccolatieri.com.