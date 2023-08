Torna l’acqua alta sui lidi Stradelli sommersi a Marina Fogne in tilt a Casal Borsetti

È bastato un altro acquazzone – forse più intenso sui lidi rispetto alla città – a mandare in crisi il sistema fognario e di smaltimento idrico. L’ennesima ondata estiva di maltempo, portata dal ciclone Circe, ha creato problemi soprattutto sul litorale, dove si sono creati alcuni allagamenti. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, in particolare, a Casal Borsetti e a Marina di Ravenna, mentre in città è stato segnalato solo qualche ramo pericolante.

Due le situazioni critiche a Casal Borsetti: squadre dei vigili del fuoco sono intervenute al camping Adria, a causa degli allagamenti che ieri a metà pomeriggio non erano ancora del tutto smaltiti, nonostante la pioggia avesse cessato di cadere ormai da alcune ore. Si è risolta più in fretta, invece, l’emergenza in via delle Rose, con la strada che a seguito della pioggia battente caduta tutta la mattina era diventata un fiume. Qui, oltre agli uomini del 115, sono accorse anche le squadre di Hera, che hanno consentito al sistema fognario di riprendere a funzionare correttamente.

A Marina di Ravenna, infine, allagamenti si sono formati ai lati di viale delle Nazioni, il lungomare, e sugli stradelli retrodunali, causando problemi agli stabilimenti balneari. I maggiori accumuli di pioggia si sono verificati sullo stradello all’altezza del Marina Bay. Qui un’auto è finita in panne dopo essere stata parzialmente sommersa dall’acqua. La proprietaria si è così vista costretta a chiamare i vigili del fuoco, che sono intervenuti per trainare la vettura fuori dalla laguna che si era formata. Col passare delle ore la situazione è andata migliorando, ma per tutto il pomeriggio di ieri buona parte degli stradelli retrodunali è rimasta sommersa. A Ravenna problemi per alcuni rami sporgenti.

L’Agenzia regionale di protezione civile e Arpae Emilia-Romagna avevano diramato una nuova allerta meteo, gialla quindi di media intensità, dalla mezzanotte di venerdì 4 agosto alla mezzanotte di ieri. Si è trattato dell’allerta meteo numero 113, per temporali. Dalla giornata di oggi la situazione è prevista in miglioramento.