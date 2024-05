Tornano i manifesti funebri. Faenza, entro fine mese installate 50 nuove bacheche

I manifesti funebri torneranno ad essere affissi a Faenza. O per meglio dire, saranno installate entro la fine del mese una cinquantina di nuove bacheche. Ad annunciarlo, nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Faenza è stata l’assessore al bilancio Denise Camorani, in risposta ad un’interrogazione presentata dal consigliere del Pd Gionata Amadei.

"Alcune bacheche - ha spiegato Camorani – erano state danneggiate dall’alluvione, altre invece erano da sostituire perchè datate". In totale quindi, da questa settimana, si procederà con l’installazione di nuovi pannelli che saranno posizionati a Reda in piazza Don Milani, alla Cosina, in piazza Ferniani, in via Boaria, in via Deruta, a Santa Lucia, in via Pertini, in via Cavour, in piazza Bologna, ad Albereto, a Pieve Cesato, in via Felisio, in via Corgin, in via Vietri Sul Mare, in via Verdi, in viale Marconi, in via Fornarina, in via Ravegnana, a Pieve Santo Stefano, e in via Calamelli. Restano escluse, per il momento la zona di piazza Dante perchè "occorrerà individuare una posizione in accordo con la Polizia locale", e il centro storico. Nello specifico i grandi pannelli che più di un anno fa erano installati sulle mura del Duomo "non potranno più essere utilizzati", come spiegato da Camorani. Quello spazio, il più grande all’interno del centro storico, era stato dato in gestione dal comune all’ufficio affissioni, ma negli ultimi anni erano sorte criticità legate al peso delle cornici, che si sarebbero potute staccare improvvisamente diventando un pericolo per l’incolumità dei passanti.

Per questo motivo da oltre un anno in centro storico i manifesti funebri si possono vedere solamente presso l’ospedale e vicino alla chiesa di San Filippo Neri. Posizioni molto meno visibili per chi frequenta il centro storico, ed un tema sul quale diversi cittadini avevano segnalato il disagio. Secondo quanto affermato dall’assessore Camorani bisognerà, per il momento, farne a meno: "si sta cercando una soluzione per individuare un luogo dove i manifesti funebri siano fruibili e utili come quelli che erano presso il Duomo". D’altronde la sede dell’Ica, società che ha in gestione le affissioni comunali, era stata alluvionata ed anche per questo motivo i lavori di installazione di alcune delle nuove bacheche, opera programmata nella scorsa primavera, erano slittati.