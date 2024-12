Treno in panne bloccato per ore

Un treno regionale che viaggiava tra Ancona e Piacenza è andato in panne ieri intorno alle 12.40 a circa un chilometro dalla stazione di Faenza. Il convoglio è andato incontro a un guasto che l’ha mandato completamente ko all’altezza del velodromo di via Lesi. Il guasto si è rivelato serio e il treno è potuto ripartire solo dopo due ore, quando da Bologna è giunto un convoglio per agganciare la motrice in panne e traghettarla in stazione. Sul treno circolavano svariate centinaia di pendolari da tutta la regione: anche per questo l’ipotesi di un trasbordo dei viaggiatori su un altro convoglio è poi stata accantonata. Il treno è infine stato traghettato a Faenza poco prima delle 15.

f.d.