Turisti più fedeli. Da mercoledì 19 le premiazioni

Dal 19 giugno tornano le premiazioni degli Amici di Cervia, turisti fedeli che per almeno 10 anni consecutivi hanno scelto per la vacanza la costa cervese. Sei e gli appuntamenti delle cerimonie nel corso dell’estate, organizzate in municipio: 19 giugno, 10 e 24 luglio; 7 e 21 agosto; 4 settembre. Ai premiati sarà consegnata la pergamena che li ufficializza “Amici di Cervia”; il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità; un buono offerto da Cna e Confartigianato per recarsi ai chioschi aderenti e avere piadine in omaggio. Segnalazioni attraverso il sito del Comune.