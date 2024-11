Ubriaco alla guida e sotto l’effetto di stupefacenti. Denunciato, rischia una multa di 6mila euro

I carabinieri della Compagnia di Lugo hanno effettuato una serie di controlli nel week-end.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sorpreso uomo che, privo di patente, aveva comunque deciso di porsi alla guida di un’autovettura, pensando di farlo anche sotto l’influenza dell’alcol e degli stupefacenti: l’uomo rischia un’ammenda sino a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi. Aveva un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1.5 g/l. Positivo anche il test salivare per stabilire se aveva assunto sostanze stupefacenti. L’uomo ha rifiutato di eseguire il successivo accertamento specifico presso una struttura sanitaria; è stato denunciato. Rischia fino a 6mila euro di multa e l’arresto da sei mesi ad un anno.

I carabinieri della Stazione di Bagnacavallo e della Stazione di Sant’Agata, invece, su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, hanno accompagnato in carcere, in relazione a due distinti episodi, altrettanti uomini i quali, sottoposti alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, avevano violato le prescrizioni loro imposte. In riferimento all’attività dei militari santagatesi, essi hanno rinvenuto una moto nuova di grossa cilindrata e del valore di circa 11mila euro, il cui furto era stato denunciato da un concessionario della zona. Le successive indagini hanno inoltre consentito di rinvenire un furgone, sempre oggetto di appropriazione indebita, in questo caso ai danni di un esercizio commerciale di Ravenna. Il responsabile dei furti era la stessa persona, nei confronti della quale è stata emanata un’ordinanza di sospensione della misura di affidamento in prova ai servizi sociali, poi trasformata in carcere.