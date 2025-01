Ultramaratona a Traversara, 4.500 euro agli alluvionati

Grande successo domenica a Traversara di Bagnacavallo per l’‘Orva Ultramaratona della Pace sul Lamone – Trofeo Vittorio Costetti e Adalgisa Di Nardo‘. Sono stati infatti oltre 600 i partecipanti, competitivi e non, alla sedicesima edizione della gara il cui ricavato è andato a favore degli alluvionati. In particolare, saranno donati alla comunità di Traversara 4.500 euro tra pacco gara (1.300 euro) e offerte dei partecipanti (3.200 euro).

Alla partenza, alle 9 dal centro civico ‘Leonardi’, il sindaco Matteo Giacomoni ha portato il saluto di Amministrazione e comunità: "Lo sport unisce persone, culture e popoli del mondo e ci insegna che è possibile farlo. Oggi questi atleti ci aiutano anche a mantenere viva l’attenzione sui nostri territori feriti, destinando il ricavato della manifestazione alle nostre comunità colpite dalle alluvioni. Una bella mattinata di sport, incontri, sfide e voglia di futuro".

Tra gli uomini ha vinto per la quarta volta Matteo Lucchese di Rocca San Casciano, seguito dal predappiese Lorenzo Lotti e dal riminese Luca Benassi. Tra le donne si è imposta per la terza volta la riminese Federica Moroni, seguita dall’alfonsinese Giorgia Bonci e da Alessandra Benaglia di Monte San Pietro.