Un barista con contratto a tempo indeterminato

Un barista addettoa alla vendita sali e tabacchi.

La caffetteria-tabaccheria Caffetteria dell’Angolo, situata a San Zaccaria, alle porte di Ravenna, è alla ricerca di una figura che si occupi della preparazione dei prodotti da bar, della vendita di articoli di tabaccheria e dei giochi, dal lotto all’enalotto e così via. È richiesta un’esperienza pregressa come barista e l’essere automuniti. Il contratto proposto è a tempo indeterminato. Il luogo di lavoro è San Zaccaria. L’orario previsto per il lavoro è part time o full time con turni continuati e variabili compresi nell’orario di apertura dell’esercizio, dalle ore 6 alle ore 23, anche nei giorni festivi. Sarà da concordare il giorno di riposo. Scadenza dell’offerta il 7 giugno 2023.