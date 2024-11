"Un nuovo impianto ’fai da te’?. Se l’avessimo saputo un po’ prima..."

Preso atto dell’intervento delle associazioni sportive legate al nuoto, l’assessore giacomo Costantini (nella foto) ha contestualmente elaborato una replica: "La piscina comunale è arrivata a termine; un intervento strutturale era quanto mai auspicato e, su questo, abbiamo lavorato negli ultimi anni, raccogliendo anche le osservazioni dalle società natatorie che potessero migliorare prescrizioni e servizi dell’impianto".

"Il project – sottolinea l’assessore – è quindi una opportunità che, insieme al finanziamento del Pnrr, permetterà di rinnovare completamente l’impianto a vantaggio di tutti i nuotatori e le nuotatrici, e senza oneri per il Comune di Ravenna. Stiamo in queste settimane portando avanti un confronto sul piano gestionale, affinché, nella futura gestione, siano presenti anche le associazioni del nuoto ravennate. Lavoreremo perché si raggiunga il giusto equilibrio, tra chi investirà e si prenderà l’onere di gestione di un impianto che sarà più complesso, e di chi, sotto l’aspetto sportivo, giustamente, ambisce a rimanere punto di riferimento per il nuovo ravennate. Apprendere ora la disponibilità delle società sportive di costruire un nuovo impianto in autonomia, diciamo che sarebbe stato molto interessante averla avuta sin dalla partenza di questo percorso".

r.r.