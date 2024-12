‘Un territorio che pedala’ . Riqualificazione ex fiera

Progetto di riqualificazione dell’area ex fiera. Lo ha presentato l’amministrazione comunale candidandolo al Bando Rigenerazione Urbana 2024 della Regione Emilia-Romagna, iniziativa che promuove processi di riqualificazione per il recupero e il riuso di edifici e spazi pubblici o destinati a uso pubblico.

L’elaborato del Comune di Faenza ‘Un territorio che pedala. Faenza, comunità in movimento: fiera di farne parte’, è stato realizzato sulla base di una strategia territoriale condivisa anche con i Comuni di Brisighella e Castel Bolognese, che, a loro volta, hanno presentato due proposte di rigenerazione, che, si legge nella nota, "ampliano i percorsi ciclo pedonali urbani già esistenti e migliorano le connessioni tra territori di diversi comuni, convergenti con le linee di azione definite dall’Unione nell’ambito del Piano strategico 2030". L’amministrazione, spiega ancora la nota, con la proposta, attraverso "soluzioni improntate a strategie di resilienza al cambiamento climatico, intende trasformare l’area dell’ex fiera in un ‘luogo nuovo’ che possa essere al servizio di quella porzione di città individuata nella primissima periferia della città, tra via Oberdan, via Risorgimento e le adiacenti aree artigianali, dove l’Asl ha avviato i lavori per la realizzazione della ‘Casa della comunità’, il tutto per trasformarla in una zona che possa non solo offrire servizi, migliorandoli, legati alla nascente realtà socio-sanitaria ma anche creare un luogo di aggregazione". Il progetto prevede due step d’intervento nei circa 9.000 metri quadrati totali dell’area.

La prima fase dei lavori interessa la riqualificazione degli spazi esterni della Casa della Comunità, con la realizzazione di una ‘rete’ ciclabile integrata e di infrastrutture verdi. Nel dettaglio il progetto prevede la realizzazione di piste ciclabili, giardini della pioggia, una piazzetta e un filare alberato e interventi per la gestione delle acque piovane. La seconda parte dell’intervento si concentrerà sul recupero dell’ex sala per convegni, la Sala Zanelli, che negli ultimi anni aveva perso la sua funzione. Quegli spazi saranno rigenerati e trovata una nuova funzione a servizio della Casa della comunità e dei suoi fruitori non tralasciando la sua originaria funzione quella di sala eventi e convegni, operazione che vedrebbe il concorso di finanziamenti pubblici ma anche privati.