Una conferenza per rivedere in chiave musicale l’opera poetica di Byron

L‘associazione culturale Italo-Britannica di Ravenna, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, organizza una conferenza pubblica nella giornata di oggi alle 17 presso la Casa Matha.

Si tratta dell’ultimo appuntamento legato alle celebrazioni per i duecento anni dalla morte di Lord Byron dal titolo ’There’s music in all things, if men had ears’; pensieri, suoni e musica a cura delle professoresse Anna Brunelli e Leonarda Pezzi. La serata sarà un’occasione per rivedere in chiave musicale l’opera e la vita del grande poeta che influenzò significativamente la musica dei secoli successivi.