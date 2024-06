Una nuova location per il Lugo Music Festival

Il Lugo Summer Festival è pronto ad aprire la sua nona edizione in una nuova location. Dal 21 giugno al 31 agosto, il cartellone propone 9 concerti in cui trovano spazio tribute band e omaggi a blues, hard rock e pop organizzati per la prima volta nella piazzetta del Lago, adiacente al Crai Esseci di via Piratello, grazie al contributo di tutte le attività li presenti. Una scelta, quella di spostare gli eventi live dal Pavaglione alla periferia, legata a vari fattori: dalle condizioni del palco allestito dall’amministrazione in piazza Mazzini- trascurato nella manutenzione e per questo considerato - alla scarsa pulizia dell’area. A questo si è aggiunta la fuoriuscita dell’associazione Luge20 che fino al 2023 aveva collaborato con il direttore artistico della rassegna, Livio Venturini (nella foto con Raffaele Clo), come tramite nei rapporti con gli enti pubblici che da un lato ha provocato l’azzeramento del contributo pubblico e dall’altro ha messo gli organizzatori di fronte alla scelta di continuare da soli o di rinunciare all’evento.

La nuova versione del festival è ora guidata dalla Promo D srl, azienda di Cattolica che sul territorio organizza la Fir di Set Dulur che ha sostituito Luge20 e che probabilmente dall’anno prossimo acquisirà anche il marchio della manifestazione che, probabilmente coinvolgerà anche Bagnara di Romagna. Il programma del Lugo Summer Festival dedicato alla pace si aprirà il 21 giugno con il live di Sonia Davis, reduce dal successo al The Voice senior e continuerà il 22 con la serata hard rock con la Bon Scott Experience ed il suo contributo agli Ac Dc.

A luglio le date saranno sempre due, il 5 con il blues dei Bad Guys Blues band e Doctor Bob & Friends ed il 6 con l’omaggio a Lucio Dalla di Enrico Fucili e la sua band. Il festival entrerà nel vivo in agosto quando gli appuntamenti saranno cinque. Apre il 2 la Magic Queen Live, tributo ai Queen di Freddy Mercury e prosegue, il 3, con la Battiato Celebration Ensemble Orchestra, il 23 con la Jersey Devil Band, tributo a Bruce Springsteen nel 40esimo anniversario di ’Born in the Usa’, il 24 con il The Faber’s social Club dedicato a Fabrizio de Andrè. Chiuderà il 31 agosto il Lugstock live for Peace con incasso ad Emergency. I posti a sedere sono 300. Le tariffe variano da un minimo di 5 ad un massimo di 15 euro con possibilità di prenotazione su Viva ticket. L’inizio dei concerti è alle 21,30. Durante le serata ci saranno punti di ristoro. Info e prenotazioni al 392-7677315.

Monia Savioli