"Uno spazio tutto per i giovani al piano terra dell’auditorium"

Ha preso il via sabato sera il percorso partecipato che porterà all’apertura di ‘Emaldi 20. Nuovi spazi urbani’, al piano terra del nuovo auditorium di Lugo, attualmente in costruzione, dentro al quale cosa effettivamente si farà lo decideranno i giovani cittadini. "Si tratta di un luogo che pensiamo dedicato ai giovani della Bassa Romagna – spiega il sindaco di Fusignano e delegato ai progetti Atuss per l’Unione dei Comuni, Nicola Pondi –. Il percorso che è partito è veramente partecipato, nel senso che per ora abbiamo solo i muri esterni di quello che sarà. L’interno, quindi anche con la divisione degli spazi, deve essere ancora tutto scritto a seconda di come lo vorranno i ragazzi". L’età di riferimento è quella che va dalle medie e superiori, fino agli universitari e giovani lavoratori. "Abbiamo fatto una breve presentazione sabato alle Pescherie della rocca di Lugo – racconta Pondi –, poi abbiamo lasciato che i partecipanti lasciassero i loro desiderata attraverso alcuni pannelli interattivi".

A guidare il percorso partecipato è stata chiamata la Fondazione Innovazione Urbana di Bologna. "Pensiamo che dentro possa trovare spazio anche un piccolo bar ristorante a servizio delle attività che verranno svolte – sottolinea il sindaco –. Metteremo in campo anche una certa dotazione tecnologica, ma sempre a seconda di quello che vi si vorrà fare. L’elaborazione di quanto lasciato sabato e di quello che arriverà attraverso i questionari che sono disponibili on line, arriverà nei prossimi mesi. Il progetto definitivo, per poi procedere con quello fisico, pensiamo si avrà a metà del prossimo anno". Al momento si è parlato di luoghi di socializzazione, per fare riunioni, incontri, sale prove, spazi per studiare o per poter lavorare, ma, come ricordava il sindaco, è ancora tutto da costruire.

Matteo Bondi