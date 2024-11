Vai col liscio, riparte il tour

Riprende oggi, dopo il successo di anno scorso, il circuito di 10 tappe nelle balere storiche dell’Emilia-Romagna, che partirà da Ravenna per proseguire per tutta la regione fino al 21 dicembre; la tappa conclusiva sarà a Castel Bolognese. L’obiettivo di questa iniziativa, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna con il supporto dell’Assessorato alla cultura grazie alla legge regionale 2, è far incontrare la generazione Z del liscio con le balere e gli artisti storici del liscio. Un circuito che l’anno scorso ha colto il successo piu’ grande: creare la nuova orchestra della generazione Z del liscio ’Santa Balera’ e portarla a Sanremo a rilanciare il liscio in tutta Italia con un grandissimo successo.

Stasera alle 21, alla Cà del Ballo a Ravenna (via Dismano 219), si esibiranno proprio i ’Santa Balera’ con il Festival delle Orchestre organizzato dal Club Secondo Casadei.

Per promuovere la cultura della musica popolare, il Mei consegnerà anche quest’anno in ogni occasione una targa di ’Balera Storica’ a ognuna delle location coinvolte, escludendo quelle che l’hanno gia’ ricevuta lo scorso anno.

Il programma di ’Sante Balere’ mette insieme alcune delle orchestre, band, dj e cantautori che più di altri hanno saputo portare il liscio nel nuovo millennio.

Per info: 349 4461825 / segreteria@materialimusicali.ir / www.meiweb.it. Programma completo su https://www.vailiscio.it/sante-balere.