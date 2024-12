Valeria Rubbi esplora il rapporto tra donne e cibo nell'arte alla Sala Martini del Mar

Valeria Rubbi, docente del corso di arte e iconografia del cibo, oggi alle 17 sarà nella Sala Martini del Mar (in via di Roma) per parlare del rapporto tra donne e cibo in ambito artistico.

All’incontro, coordinato da Oscar Manzelli, giornalista e volontario slow food Ra Aps, parteciperanno Daniela Santini, volontaria di SulleALIdelleMENTI e l’assessora all’infanzia Livia Molducci.

Il rapporto tra donne e cibo in ambito artistico si presenta complesso e multiforme, dettato dai tempi e dai luoghi in cui si svolge, ma anche segnato da valenze sociali e ideologiche di portata antichissima. In particolare, a partire dal Cinquecento, con le scene di genere e, soprattutto, con la Natura morta, emerge un repertorio d’immagini che rispecchiano non solo il gusto estetico, ma anche sociale e culturale.

Ingresso gratuito.