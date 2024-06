"Valutiamo se uscire dalla maggioranza"

Dopo la tornata elettorale è tempo di analisi tra le forze politiche, sia a livello nazionale, sia sui territori. Proprio le Europee e le Amministrative hanno infatti fornito conferme, e avviato profonde riflessioni. Secondo Massimo Bosi coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, "I voti dell’Emilia Romagna sono stati determinanti per superare il quorum dell’area nordest alle Europee. E nelle amministrative i candidati che abbiamo appoggiato in coalizione hanno vinto ovunque tranne a Brisighella". Il modello ravennate, che vede i 5 Stelle in appoggio al centro sinistra, secondo Bosi "funziona. E dimostra che questo tipo di formazione può essere un’alternativa rispetto alla destra". Sul piano locale in particolare: "Pd, Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 Stelle sono le tre forze che possono condividere un programma sui temi. Dovremo essere inclusivi ma a questo punto anche ragionare nel merito dei programmi perchè le alleanze con partiti che sostengono contenuti opposti non reggono". Occhi puntati sulle Regionali per Graziella Bacchilega di Europa Verde, partito che alle Europee, in alleanza con Sinistra Italiana ha ottenuto "Un risultato importante. Ma bisogna ricordare che le Europee sono un discorso a sé stante. Avs è un alleanza elettorale con un programma che ha una sintesi di scopo tra due gruppi che hanno una storia ben definita". Per questo, nonostante in Romagna si sia registrato "uno dei risultati più alti, noi per il momento sul territorio continueremo a lavorare come gruppo Verdi. Tra poco ci saranno le Regionali quindi intavoleremo discussioni e confronti per verificare se l’alleanza è replicabile". E per quanto riguarda il territorio: "Valuteremo volta per volta. Il Pd è andato bene con Avs ma non escluderei altre forme di aggregazione. Parlare di unico gruppo oggi a Faenza, come a Ravenna, è prematuro".

In casa Italia Viva invece la situazione è ben diversa, al punto che la riflessione "a livello nazionale si riflette anche a livello locale – afferma Alessio Grillini –. Italia Viva non è stata in grado di intercettare l’elettorato e a livello locale il fronte moderato che rappresenta Italia Viva credo non sia stato rispettato. Quindi per quanto riguarda Faenza credo sia lecito chiedersi se sia giusto continuare a sostenere questa maggioranza". Occhi puntati anche sul centrodestra. Area Liberale di Gabriele Padovani è già orientata alle prossime amministrative, forte del risultato delle urne. "Avevamo 55 candidati, tutti del territorio. E siamo stati premiati dall’elettorato con l’elezione di 6 consiglieri nei comuni in cui ora faremo opposizione. Abbiamo dimostrato che le nostre idee possono trovare spazio". Un messaggio per i futuri alleati: "Bisogna lavorare da oggi. Non si può pretendere di vincere se ci pensa solo pochi mesi prima".

Damiano Ventura