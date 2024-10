Vandali in azione a Godo, vernice su tre auto

Vandalizzate nella notte tre auto a Godo di Russi. I mezzi erano parcheggiati in via Piave, vicino all’edificio che fa angolo con via Verdi, e i loro proprietari, al risveglio, hanno fatto l’amara scoperta. I segni sulle auto sono stati realizzati con spray rosso. I residenti non hanno sentito nulla tranne le manovre di retromarcia (con avvisatore acustico) dell’automezzo di Hera che svuota i cassonetti, manovre necessarie per muoversi data la ristrettezza della via. Nel mirino alcuni vandali, probabilmente per una questione legata ai parcheggi.