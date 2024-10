"Vandalizzato il banner per Alfredo Castelli. Forse un collezionista voleva rubarlo"

Nel giardino Diaboliko di Cervia nei giorni scorsi è stato vandalizzato il banner realizzato per ricordare il fumettista Alfredo Castelli. Secondo Alessandro Forni, presidente dell’associazione cervese Menocchio che organizza la manifestazione ’Un’estate Diabolika’ e allestisce il giardino Diaboliko, chi ha cercato di rubare il banner lo voleva per sé. "Credo sia un collezionista che forse ha sentito avvicinarsi qualcuno e ha desistito dal suo intento – scrive Forni – anche se non capisco perché prendere qualcosa che poi non si può mostrare, visto che è stato pubblicato ed è un unicum facilmente riconoscibile. O forse proprio per questo. Avevamo deciso di lasciare il banner per il periodo della mostra, ma ora lo rimuoveremo e lo conserveremo per mostrarlo in un’altra occasione, in un luogo sorvegliato".

Il banner, basato su un disegno originale di Maika Perugini, era stato predisposto per la manifestazione Cervia Città Giardino. Spiega Paolo Forni, che ha curato le mostre di ’Un’estate Diabolika’: "Alfredo, da grande umorista qual era, avrebbe riso di questo tentativo di furto e con la sua solita ironia avrebbe pensato che mai era successo un tentativo di furto di un suo ritratto".