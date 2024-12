Villa Rota, ristorazione e accoglienza

Villa Rota è una villa gentilizia situata a Ravenna, appartenuta fino alla metà del 1900 ai Conti Pasolini Dall’Onda, fu la loro residenza di campagna fino alla Prima Guerra Mondiale. Edificata agli inizi del XVIII secolo, mantiene tutt’ora la tipologia dell’architettura romagnola cinque-ceicentesca di villa-castello, unendo la funzione di svago a quella di sicurezza. Dopodomani, domenica 8 dicembre, Villa Rota – sita al civico 10/b di via Galassa a Piangipane – festeggia i 30 anni dal primo evento organizzato. Donata Calderoni, il marito Walter Bianconi e la figlia Carolina sono i titolari: "Una location suggestiva dotata di allestimenti e arredi, una veranda giardino a cielo stellato all’interno di un parco secolare, il nostro servizio di ristorazione interno e quello di coordinamento e supporto a cura di Carolina: tutto questo è Villa Rota"

Nello specifico, Villa Rota offre un servizio di ristorazione interno di alto livello, curato personalmente dallo chef Walter Bianconi; un’ampia scelta di allestimenti da interno ed esterno; un servizio di supporto e coordinamento a cura di Carolina Bianconi prima e durante lo svolgimento dell’evento. Inoltre, Villa Rota è disponibile ad accogliere lo scambio delle promesse attraverso il rito nuziale simbolico (all’interno della villa o nel parco), senza dimenticare il parcheggio privato custodito e munito di parcheggiatore, nonché il servizio di guardaroba.

Al primo piano un accogliente grande portale dà luce al salone centrale, caratterizzato da delicati affreschi sapientemente ristrutturati. Le quattro sale simmetriche ai lati del salone presentano interessanti elementi decorativi: il bel camino barocco funzionante e le decorazioni lineari di colore diverso per ogni stanza. Tutt’intorno, un ampio parco, ricco di piante ornamentali e alberi secolari, circonda la villa. Nascosto tra gli alberi sorge il piccolo oratorio di famiglia di modello classico, mentre negli ultimi anni è stata aggiunta, nella parte posteriore della struttura, una suggestiva veranda-giardino a cielo stellato, aperta in estate e completamente richiudibile e riscaldata in inverno per poterne usufruire in ogni stagione. Dopo aver percorso il lungo viale d’ingresso, si entra nella sala di accoglienza al piano terra. Un’ampia stanza che mette in comunicazione la facciata anteriore della villa con quella posteriore. Ai lati della sala, la cucina e i servizi, uno spazio adibito alla prima accoglienza, che un tempo erano le vecchie stalle della casa. Dal piano terra, salite le scale, ci si addentra nel cuore della villa. Al primo piano si è pervasi dall’atmosfera magica della grande sala centrale, utilizzabile per la cerimonia nuziale, per la cena al tavolo, ma anche per il buffet dell’aperitivo o come sala congressi per un evento aziendale. La capienza è di 220 persone. Ai lati si aprono 4 sale simmetriche, tutte affrescate, due delle quali dominate da un affascinante camino su un lato. Nella parte posteriore della villa, immersa al centro del grande parco verde, troverete una meravigliosa veranda a cielo stellato da 160 posti.

Aperta nelle stagioni più calde, è completamente richiudibile e riscaldata in inverno. Villa Rota è circondata da un ettaro di parco secolare curato quotidianamente, tra piante ornamentali e alberi secolari. A fianco dell’ingresso principale sorge una piccola cappella per cerimonie. Ogni spazio all’interno del parco è utilizzabile per l’allestimento tavoli o per organizzare il rito nuziale simbolico.