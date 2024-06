Visite, note e un corteo di moto. È l’omaggio all’eroe dei cieli

Centosei anni fa moriva l’Asso degli Assi, l’eroe lughese Francesco Baracca. Era il 19 giugno del 1918 quando il suo aereo precipitò sul suolo nei pressi di Nervesa della Battaglia dove, in corrispondenza del cippo che ricorda l’evento, si è svolta ieri una cerimonia commemorativa. Oggi e domani sono in programma le celebrazioni a Lugo, città natale della medaglia d’oro al valor militare. Il programma delle iniziative dal titolo ‘Volate a Lugo!’ si apre alle 17 nella sala Baracca della Rocca con la presentazione del libro di Paolo Varriale dal titolo ‘Silvio Scaroni. L’asso che divenne generale’ e prosegue alle 18 con la visita al museo dedicato a Baracca allestito nella sua casa natale, condotta sempre da Varriale. Alle 19 seguirà la deposizione delle corone di alloro organizzata dal Motoclub Baracca Lugo. Da piazza Baracca il corteo di moto raggiungerà prima il museo e poi la tomba di famiglia dell’eroe collocata nella parte monumentale del cimitero di Lugo. Alle 21 la giornata terminerà con il concerto della banda musicale città di Imola che eseguirà un programma di musiche rossiniane e inni in collaborazione con la sezione lughese dell’Associazione Arma Aeronautica. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 l’ingresso al museo Baracca sarà gratuito.

Gli eventi legati alla celebrazione del 106esimo anniversario della morte di Francesco Baracca riprenderanno nel pomeriggio di domani alla presenza di un ospite d’eccezione, il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale S.A. Luca Goretti, che parteciperà alla cerimonia di deposizione della corona di alloro ai piedi del monumento dedicato a Baracca prevista alle ore 18. "Le iniziative organizzate da amministrazione e museo Baracca sono davvero interessanti perché offrono ai lughesi uno spaccato della vita dell’eroe – sottolinea l’avvocato Giovanni Baracca –. In particolare, riescono a trasmettere ciò che era al tempo l’uomo e quello che oggi è la figura dell’eroe. La partecipazione alle celebrazioni del capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica vuol dire molto in questo senso". Lo scorso anno, in occasione del centesimo anniversario della nascita dell’arma aeronautica è stato prodotto il docufilm ‘I cacciatori del cielo’ in cui protagonista è proprio Francesco Baracca, pioniere del volo militare.

Monia Savioli