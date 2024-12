Voices of Joy, canti natalizii e benefici

Anche quest’anno il Rotary Club Faenza rinnova l’appuntamento con la solidarietà e la gioia della musica gospel con il ’Concerto di Natale’. Appuntamento stasera alle 21 alla chiesa di San Francesco a Faenza (piazza S. Francesco 11), concessa dall’Ordine Francescano e con il patrocinio del Comune di Faenza.

Protagonista della serata sarà ancora una volta il coro ’Voices of Joy’, che con la sua musica coinvolgente ha già conquistato il pubblico nelle scorse edizioni regalando momenti di intensa emozione e allegria. Il ricavato della serata sarà interamente destinato a due importanti progetti del Rotary Club Faenza. Uno riguarda la campagna ’End polio now’, il progetto pluriennale del Rotary International che ha contribuito in modo determinante a quasi eradicare la poliomielite a livello mondiale, dimostrando come la solidarietà e l’impegno globale possano generare un impatto straordinario. Il secondo, invece, riguarda la costruzione di un campo polivalente a Escoma, in Bolivia, a 4000 metri di altitudine, dove opera la missionaria laica faentina Marta Melandri nella missione gestita dall’Associazione ’Qua la mano’.

"Con il Concerto di Natale vogliamo non solo celebrare le festività con la musica, ma anche dare un forte segnale di speranza e impegno verso chi ha bisogno, vicino e lontano" dichiara il presidente del Rotary Club Faenza, Scipione de Leonardis.

Prenotazione consigliata inviando una mail a: concertorotary@gmail.com