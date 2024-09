"Volevo trasferirmi. Ci ho rinunciato"

Fulvio Santolini, laureato da poco in Scienze dell’educazione, avrebbe voluto trasferirsi qui per cogliere un’opportunità lavorativa, ma non ha trovato un affitto a prezzi modici. "Vivo a Porto Recanati, ma da mesi sto pensando di trasferirmi a Ravenna per due motivi – spiega –. Il primo è che alcuni miei amici vivono in zona e il secondo è che durante l’estate avevo visto un annuncio di lavoro in una scuola del territorio. Ma, nonostante il colloquio fosse andato bene, il prezzo eccessivo degli affitti ha impedito di trasferirmi. Tra spese della casa e i vari costi extra, sarebbero state più le uscite che le entrate dello stipendio. La scuola aveva bisogno di una risposta in breve tempo, ho declinato e ci riproverò più avanti".