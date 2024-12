Xilografia, pagine d’epoca. Da domani una mostra a Faenza

Una mostra che merita di essere visitata è senza dubbio ‘Xilografia 1924-1926’, allestita da domani (inaugurazione alle 17) all’11 gennaio 2025 alla Bottega Bertaccini, Corso Garibaldi 4, Faenza. Il titolo della mostra fa riferimento alla rivista mensile ‘Xilografia’ nata cent’anni fa per opera di Francesco Nonni, uno xilografo fra i più importanti del momento.

La rivista ebbe una breve vita (dal 1924 al 1926) ma fu estremamente importante per far conoscere questo tipo di incisione creata su matrici su legno, una delle quali- il legno originale della xilografia ‘Toletta’ inciso da Riccardo Gatti nel 1926.- è attualmente esposta alla Bottega Bertaccini. La rivista fu, a suo tempo, un evento avveniristico: ogni numero fu stampato in 300 esemplari nello stabilimento tipografico dei Fratelli Lega con lo scopo di valorizzare tutte le tendenze d’arte contemporanea del momento promuovendo soprattutto la parte migliore della produzione xilografica. Nei primi due anni (il 1924 e il 1925) la rivista uscì ogni mese e in ogni fascicolo erano presenti dieci tavole originali. In totale furono pubblicate 360 xilografie dei 57 migliori e più noti xilografi del momento.

Nella mostra attuale sono esposte oltre cinquanta opere originali dei vari artisti fra cui Domenico Baccarini, Gino Barbieri, Serafino Campi, Bruno da Osimo, Adolfo De Carolis, Ebba Holm, Giannetto Malmerendi, Guido Marussig, Alfredo Morini, Antonello Moroni, Giulio Ricci, Lorenzo Viani oltre ovviamente a Francesco Nonni che diede una grande vitalità in Italia a quest’arte offrendo un ‘monumento grafico di rara bellezza e unitarietà’.

Rosanna Ricci