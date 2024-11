’Zitti tutti’ al teatro Socjale

Stasera alle 21, al teatro Socjale di Piangipane (via Piangipane 153), andrà in scena ’Zitti tutti!’, uno spettacolo di Raffaello Baldini con Denis Campitelli e la regia di Alberto Grilli. Uno spettacolo che trent’anni fa, per la regia di Marco Martinelli, rivelò ai romagnoli la grandezza poetica di Raffaello Baldini e consacrò sul palco Ivano Marescotti.

Sulla scena pochi dettagli: una poltrona, un tavolino, una lampada, un armadio e ’Lui’, l’uomo che ininterrottamente parla. Una partitura vocale, una cascata di parole in dialetto romagnolo che gli servono per raccontare di sé, del suo paese, della sua gente, dei suoi figli, di sua moglie, dei tradimenti, del suo essere profondamente normale, un piccolo benestante, ma le sue parole diventano presto anima di una realtà vuota.

Lo spettacolo rientra nella rassegna ’Al Socjale’ organizzata da Ravenna Teatro. Nell’arco della serata, inoltre, verrà presentata la rivista ’Palcoscenico’, dedicata alla stagione dei teatri della provincia di Ravenna e pubblicata da Reclam Edizioni e Comunicazione.

Il costo del biglietto è di 12 euro, il ridotto 10 euro (under 26, abbonati a ’La Stagione dei Teatri’, residenti a Piangipane). I biglietti sono in vendita su ravennateatro.com, al teatro Rasi dalle 16 alle 18 e al teatro Socjale da un’ora prima dello spettacolo.

Informazioni Ravenna Teatro, 0544-36239, 333-7605760,

promozione@ravennateatro.com.