Ravenna, Fadilou Seck torna all’OraSì

Ravenna, 9 luglio 2018 - Fadilou Seck torna in giallorosso dopo un anno di esperienza in B. Il prodotto del vivaio del Basket Ravenna torna a vestire la maglia dell’OraSì dopo un anno in prestito a Olginate e farà parte del roster come cambio dei lunghi. Nato il 13 ottobre del 1997 Fadilou Seck è un centro di 207 centimetri dotato di eccezionali doti fisiche e leve lunghissime. Con il suo ritorno si completa il pacchetto degli under che contava già Rubbini e Jurkatamm.

Nella scorsa stagione in serie B in maglia Nuova Gordon Olginate, Seck ha prodotto 2.6 punti e 2 rimbalzi di media in 11 minuti di presenza sul parquet per quanto riguarda la stagione regolare cresciuti a 6.7 punti e 2 rimbalzi in 16 minuti di presenza durante i playout. Nonostante l’incremento del suo contributo, la squadra non è riuscita a salvarsi e ha perso la serie con Palermo. Beniamino del pubblico di Ravenna, già con coach Martino Fadilou Seck ha trovato qualche minuto di spazio in serie A2. La sua migliore prestazione è avvenuta con Imola quando, oltre a segnare 2 punti, è riuscito a dispensare 2 stoppate e catturare 4 rimbalzi.