Mantova Ravenna 74-75, Thomas centra il canestro vincente all'ultimo secondo

Ravenna, 8 dicembre 2019 - L’OraSì non muore mai e sbanca anche la Grana Padano Arena per 75-74 all’ultimo secondo con una magia di Thomas dopo essere stata indietro per 39 minuti e 59 secondi. Incredibile il finale con due squadre che si equivalgono e differiscono soltanto per un dettaglio, il carattere, perché quello dell’OraSì è infinito. Male gli americani per gran parte della partita prima dell’incredibile epilogo, benissimo invece Treier, il migliore dei suoi insieme a Marino autore di 8 assist in una vittoria che regala a Ravenna la matematica qualificazione alla final eight di Coppa Italia. Cancellieri inizia con la zona per tentare di neutralizzare Lawson, ma la tattica paga solo in parte poiché l’americano non punge, ma i compagni mostrano mani calde dall’arco. Gli Stings colpiscono 5 volte, soprattutto con gli italiani, mentre l’OraSì stenta in attacco e dalla lunetta (0/4). È così che si materializza il 28-16 del primo quarto.

I giallorossi crescono nel secondo periodo contestualmente al rendimento difensivo. Sono gli estoni a guidare la rimonta con Treier che firma due triple in fila per il 30-24. Tuttavia quando la Pompea prende le misure alla difesa ospite, la forbice si allarga di nuovo: sono Clarke e Lawson a mettersi in evidenza, prima della tirpla di Marino che ricuce parzialmente (39-33).

Dopo l’intervallo gli Stings provano la fuga anche grazie al nervosismo dei romagnoli. Clarke capitalizza un antisportivo di Thomas e un tecnico fischiato a Cancellieri e firma il nuovo +9 (46-37). Ma si va a strappi nel terzo. La riposta di Ravenna vale il 46-44, ma una nuova spallata dei lombardi rimette 9 punti fra le squadre. Prima del 30’ arrivano però due triple di capitale importanza di Sergio e Jurkatamm per il 55-52.

Tutto rimandato quindi agli ultimi 10’, i quali sono caratterizzati da una lunga pausa a causa di qualche problema a un canestro. Dopo le riparazioni di rito è la Pompea la più pronta. Raspino segna due volte con fallo, Ferrara difende su Thomas e Maspero e Clarke arrotondano a +11 (71-60) a 4’ dal termine.

Ma con Ravenna non è mai finita. Potts e Thomas guidano la rimonta col valido aiuto di Venuto e Treier: l’OraSì si issa a -1 sul 73-72 poi Raspino fa 1 su 2 dalla luneta a 1” dal termine. Cancellieri allora costruisce l’ultimo tiro per Thomas che segna un caestro incredibile e regala una vittoria tanto importante quanto inaspettata.

Il tabellino

Pompea Mantova 74 OraSì Ravenna 75 MANTOVA: Maspero 5 (1/1, 1/2), Clarke 18 (4/7, 2/6), Lawson 9 (4/7, 0/3), Ghersetti 11 (2/3, 2/5), Raspino 9 (4/7, 0/1), Sarto 2 (0/1), Poggi (0/1), Visconti 16 (4/7 da 3), Vigori (0/1), Colussa ne, Ferrara 4 (2/2, 0/1), Epifani ne. All. Finelli. RAVENNA: Potts 8 (0/2, 2/6), Treier 12 (1/3, 3/4), Marino 10 (0/4, 2/4), Venuto 7 (1/2, 1/4), Thomas 24 (9/11, 1/2), Jurkatamm 7 (1/1, 1/3), Seck 2 (1/1), Sergio 3 (1/3 da 3), Zanetti ne, Chiumenti 2 (1/3), Farina ne, Bravi ne. All. Cancellieri. Arbitri: Dionisi, Raimondo, Pecorella Note - Parziali: 28-16, 39-33, 55-52 Tiri da 2: Mn 17/30, Ra 14/27 Tiri da 3: Mn 9/25, Ra 11/26 Tiri liberi: Mn 13/25, Ra 14/22