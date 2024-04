Alessandro Esposito all'OraSì Ravenna

Ravenna, 4 luglio 2017 - L'OraSì copre la casella del secondo under assicurandosi l'ala forte classe '97 Alessandro Esposito. Esposito ha firmato un contratto di un anno e sarà il quarto lungo nelle rotazioni giallorosse dietro al centro straniero, a Chiumenti e Masciadri.

Vanta tre anni di esperienza in serie B nei quali le sue cifre sono andate in costante crescita. Ha esordito nella categoria nel 2014 tra le fila della Rimadesio Desio, squadra che lo ha visto crescere, ottenendo 5 punti e 3.7 rimbalzi di media spalmati su 17 minuti di presenza sul parquet, fino ad arrivare alla stagione appena conclusa nella quale, in maglia Vivigas Costa Volpino, ha totalizzato 30 presenze con medie di 6.53 punti e 4 rimbalzi in meno di 20 minuti. Per lui anche 3 punti e 7 rimbalzi nella vincente serie playout tra la sua Vivigas e San Vendemiano.

"Esposito - spiega coach Martino - è un ragazzo interessante che seguiamo da un anno e che non è arrivato prima solo per coincidenza tra i suoi ed i nostri playoff. Con lui si completa il settore dei lunghi tricolore. E' un giocatore che possiede tra l'altro un buon tiro da fuori e che può giocare anche spalle a canestro. Mi aspetto che venga a Ravenna con grande entusiasmo di partecipare al nostro progetto e con la volontà di crescere".